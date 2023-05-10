Поставки российской нефти морем за последний месяц выросли до самого высокого уровня с начала 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg, основываясь на собственных подсчетах.

Рост морских поставок в Азию происходит на фоне сокращения поставок по трубопроводу в Европу.

При этом доходы Москвы от продажи нефти сократились, упав в апреле до всего лишь трети прошлогоднего уровня из-за санкций и ценовых ограничений на ее экспорт.

Основные покупатели - Китай, Индия и Турция.

Напомним, как пишет Bloomberg, ЕС предлагает запретить доступ в свои порты для судов, обходящих санкции против российской нефти.

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