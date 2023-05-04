Появились видео ударов дронов по Ильинскому НПЗ под Краснодаром и в Воронежской области.

Российские СМИ пишут, что НПЗ был атакован сразу четырьмя беспилотниками. Один не долетел, три других разрушили один резервуар и устроили пожар в другом.

Также над граничащей с Украиной Воронежской областью РФ был сбит беспилотник. На видео, которое публикуют местные телеграм-каналы, в небе виден инверсионный след от ракеты ПВО.

Местные власти сообщают, что жертв и разрушений из-за падения дрона в Воронежской области нет.

Отметим, что летом прошлого года на Новошахтинский НПЗ уже была дрон-атака. В Украине владение этим предприятием приписывали Виктору Межведчуку и его жене Оксане Марченко (что стало поводом наложить на них санкции СНБО).

Напомним, в Тамани, которая находится на 150 км ближе к Крыму чем Ильинский НПЗ, вчера также горело топливо. 1 мая в Брянской области из-за подрыва сошел с рельс локомотив с нефтепродуктами.

Как писала "Страна", в конце марта произошел взрыв газопровода в посёлке на севере Свердловской области. По данным пабликов, зарево было видно за десятки километров от места инцидента.