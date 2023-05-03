На Таманском полуострове РФ горит нефтяной резервуар. Фото, видео
В российском поселке Волна, где располагается порт Тамань, горит нефтяной резервуар. Локация находится неподалеку от Крымского моста.
Власти Краснодарского края причин пожара не называют.
Российские телеграм-каналы предполагают, что это был беспилотник и ссылаются на очевидцев, слышавших взрыв.
Площадь пожара на Тамани в РФ составила 1200 квадратных метров, заявили местные власти.
Это больше, чем в Севастополе, где горело топливо на площади тысячи "квадратов".
По данным местных пабликов, накануне пожара прозвучал взрыв.
Власти Краснодарского края сообщили, что пожар на Тамани тушат пять пожарных поездов и 188 человек.
Российские телеграм-каналы сообщают о том, что под удар беспилотника попал нефтяной терминал компании "Таманьнефтегаз".
Официально дрон-атака не подтверждена.
Напомним, несколько дней назад резервуар с топливом взорвался в Севастополе. Там заявили, что причиной стал украинский дрон (Киев напрямую этого не подтверждал).
Также сообщалось, что на днях в Брянской области из-за подрыва сошел с рельс локомотив с нефтепродуктами.