В российском поселке Волна, где располагается порт Тамань, горит нефтяной резервуар. Локация находится неподалеку от Крымского моста.

Власти Краснодарского края причин пожара не называют.

Российские телеграм-каналы предполагают, что это был беспилотник и ссылаются на очевидцев, слышавших взрыв.

Площадь пожара на Тамани в РФ составила 1200 квадратных метров, заявили местные власти.

Это больше, чем в Севастополе, где горело топливо на площади тысячи "квадратов".

По данным местных пабликов, накануне пожара прозвучал взрыв.

Власти Краснодарского края сообщили, что пожар на Тамани тушат пять пожарных поездов и 188 человек.

Российские телеграм-каналы сообщают о том, что под удар беспилотника попал нефтяной терминал компании "Таманьнефтегаз".

Официально дрон-атака не подтверждена.

Напомним, несколько дней назад резервуар с топливом взорвался в Севастополе. Там заявили, что причиной стал украинский дрон (Киев напрямую этого не подтверждал).

Также сообщалось, что на днях в Брянской области из-за подрыва сошел с рельс локомотив с нефтепродуктами.