В Сети появилось видео огромного пожара после взрыва на газопроводе в поселке Пелым на севере Свердловской области РФ.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, зарево было видно за десятки километров от места инцидента.

Причины и последствия происшествия уточняются.

Ранее мы писали, что в феврале в Ярославской области России на резервной нитке магистрального газопровода "Ухта - Торжок" произошел взрыв. После взрыва начался пожар.

К моменту приезда пожарных огонь уже погас сам. В результате инцидента никто не пострадал, угрозе окружающей среде нет.

Также "Страна" рассказывала, что в том же месяце в Ростовской области России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В местном МЧС сообщили, что пожар на заводе "Ресурс", который занимается переработкой нефтепродуктов в Новошахтинске мог произойти из-за нарушения технологического процесса.

Пожар разгорелся на площади в 100 квадратных метров.

Кроме того, мы сообщали, что в ноябре прошлого года под российским Санкт-Петербургом вспыхнул мощный пожар. Власти заявили о взрыве на газопроводе.