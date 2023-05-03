В Краснодарском крае в поселке Волна на Таманском полуострове продолжает гореть нефтяной резервуар. Возгорание еще не удалось ликвидировать, но полыхает, судя по опубликованным кадрам, уже меньше.

Также российские телеграм-каналы публикуют видео момента удара дронов по нефтебазе.

Как сообщалось, площадь пожара на нефтяном резервуаре составила 1200 квадратных метров. Власти Краснодарского края сообщили, что пожар на Тамани тушат пять пожарных поездов и 188 человек.

Официально удар беспилотника не подтверждался.

Ранее мы писали, что в Севастополе беспилотник поразил резервуар с топливом, полыхает пожар на площади тысяча квадратных метров.

Также сообщалось, что в российском городе Туапсе нефтебазу атаковали два беспилотника, начиненные взрывчаткой. Они повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем.

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