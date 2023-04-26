Около Мончегорска Мурманской области упал российский военный самолёт МиГ-31. По данным минобороны РФ, обоих катапультировавшихся пилотов нашли живыми.

Также публикуются видео инцидента.

По данным пабликов, самолет возгорелся и упал в озеро в посёлке Риж-Губа.

Лётчики успели катапультироваться, но зацепились за ветки. Спасатели отправились на место и вскоре нашли их живыми рядом с СОТ "Березка".

Что послужило причиной авиакатастрофы - пока неизвестно. Судя по видео, истребитель загорелся в воздухе, а затем начал падать.

Напомним, недавно в Белгороде российская авиабомба упала прямо на оживленную проезжую часть. Вскоре в городе нашли и вторую авиабомбу.

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