Найденная сегодня в Белгороде авиабомба извлечена из земли и вывезена.

Об этом сообщил в субботу, 22 апреля, губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне", - говорится в сообщении.

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Людям, эвакуированным из домов в радиусе 200 метров, разрешили возвращаться в свои жилища.

Напомним, два дня назад в Белгороде прогремел сильный взрыв, образовалась огромная воронка на улице Ватутина. Позже в минобороны РФ официально заявили: на Белгород упала российская бомба.

А сегодня в российском Белгороде обнаружили еще одну бомбу в том же районе, где накануне упала другая. Отмечалось, что бомба не разорвалась. В зоне риска оказались 17 многоквартирных домов с более чем тремя тысячами жильцов.

Вторую авиационную бомбу не смогли найти сразу, потому что она ушла в землю на семь метров, не разорвавшись. По предварительной информации, это снаряд ФАБ-500.

После обнаружения бомбы в Белгороде объявили массовую эвакуацию. Людей вывозили на автобусах, военные в городе организовали объезд опасного микрорайона.