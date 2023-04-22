В сети появились видео обстановки в Белгороде, где нашли вторую авиабомбу и эвакуируют несколько тысяч местных жителей из 17-ти многоэтажек.

Людей вывозят на автобусах, в городе много военных, которые организуют объезд опасного микрорайона.

Также есть фото самой бомбы, которая вошла в землю на несколько метров. Ее готовятся извлечь и вывезти на полигон.

Напомним, два дня назад в Белгороде прогремел сильный взрыв, образовалась огромная воронка на улице Ватутина. Позже в Минобороны РФ официально заявили: на Белгород упала российская бомба.

Мы публиковали видео, на котором хорошо виден взрыв на оживленной проезжей части, и как машину недалеко от эпицентра удара отбрасывает вместе с асфальтом. В результате падения авиабомбы на Белгород 20 апреля трое пострадавших, повреждена часть дома рядом с местом взрыва, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Дом был эвакуирован.

Сегодня в российском Белгороде обнаружили еще одну бомбу, причем в том же районе, где накануне упала другая. Отмечается, что бомба не разорвалась. В зоне риска оказались 17 многоквартирных домов с более чем тремя тысячами жильцов.

Вторую авиационную бомбу, обнаруженную сегодня в Белгороде, не смогли найти сразу, потому что она ушла в землю на семь метров, не разорвавшись. По предварительной информации, это снаряд ФАБ-500. Сейчас людей эвакуируют и решают, как извлечь бомбу.