Российские войска начали использовать модифицированные авиабомбы ФАБ-500 с системами наведения для ударов по Бахмуту.

Об этом сообщает Американский институт изучения войны.

Применение таких боеприпасов фиксируют минимум с 17 апреля.

Также Институт изучения войны со ссылкой на украинских пограничников сообщает, что "Вагнер" в настоящее время не испытывают нехватки артиллерийских боеприпасов.

В начале недели телеграм-каналы сообщали о мощном ударе по Бахмуту, вероятно, с применением такой бомбы.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.