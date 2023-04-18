Стало известно, где в Бахмуте случился мощный взрыв, о котором сообщалось вчера.

Судя по публикуемым в телеграм-каналах видео, в дыму видны очертания городского Народного дома, который называют Дворцом культуры.

Он расположен в районе улиц Победы и Леваневского, за которые идут бои. Это северо-западная окраина Бахмута, где, как сообщали западные источники, было продвижение россиян.

Кто взорвал здание - непонятно. В телеграм-каналах есть видео, как группа бойцов ВСУ передвигается в условиях сильного пылевого облака (не исключено, что сразу после подрыва Народного дома).

Это породило версию, что имел место контролируемый подрыв при отходе украинских войск.

Ранее в сети появились видео разрушений в Бахмуте, который находится в эпицентре боев. На одном из видео - полностью разрушенный многоэтажный дом в городе. Характер повреждений указывает на продолжающиеся в регионе боевые действия.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте Донецкой области идут беспрецедентные по ожесточенности бои.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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