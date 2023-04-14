В пятницу, 14 апреля, в Сети появилось видео сильного взрыва в Бахмуте Донецкой области.

Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

На видео можно заметить сам момент взрыва в одном из районов города и огромные клубы дыма после него.

Ранее мы писали, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перешла к тактике "выжженной земли" в Бахмуте, уничтожая все важные объекты.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.