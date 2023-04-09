В Сети появилось очередное видео разрушенного Бахмута Донецкой области, в котором продолжаются бои.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Судя по видео, съемки велись в районе "Самолета" - юго-западной части города. На кадрах можно заметить, что в этом районе фактически не осталось неповрежденных домов, а некоторые многоэтажки полностью разрушены.

Напомним, что 10 марта в Бахмуте был взорван самолёт-памятник МиГ-17, установленный на юго-западе города. На его фоне часто фотографировались приезжие. Этот район активно штурмовали российские войска. По версии украинских Telegram-каналов, его разрушили россияне во время обстрелов. По версии "вагнеровцев" - подорвали ВСУ, чтобы россияне не могли сделать фото на фоне всем известного самолета.

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