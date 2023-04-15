В Бахмуте Донецкой области идут беспрецедентные по ожесточенности бои.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух", - отметил Череватый.

Он привел также военную статистику последних суток в районе Бахмута: 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, а также 17 боевых столкновений.

Вчера мы публиковали видео очень мощного взрыва во фронтовом Бахмуте.

Между тем война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.