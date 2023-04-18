Во вторник, 18 апреля, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта.

Главное в вечерней сводке Генштаба ВСУ:

В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка. Отбито около 30 атак на направлениях: Лиманском – в районе Дубравы; Бахмутском – в Бахмуте; Авдеевском – в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского; Марьинском – в районе Марьинки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 44 авиаудара, совершила 20 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла три удара.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте Донецкой области идут беспрецедентные по ожесточенности бои.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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