По Бахмуту нанесен очень мощный удар, возможно, авиабомбой ФАБ.

Об этом сообщил телеграм-канал "Бахмутский демон", который, как считается, ведут украинские военные, находящиеся на бахмутском направлении.

Между тем в сети появилось видео мощного взрыва в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.