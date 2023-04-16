В воскресенье, 16 апреля, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из утренней сводки украинского Генштаба:

В течение суток отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На Бахмутском направлении россияне атаковали Хромово, через которое снабжается город, однако успеха не имели. На Лиманском направлении - бои вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. К западу от Донецка противник также наступал в районах Авдеевки и Северного.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте Донецкой области идут беспрецедентные по ожесточенности бои. Он привел также военную статистику последних суток в районе Бахмута: 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, а также 17 боевых столкновений.

Кроме того, разведка Великобритании сообщала, что российская армия и ЧВК "Вагнер" улучшили взаимодействие в Бахмуте и возобновили наступление, ВСУ организованно отходят. В частности, сообщается, что штурмовые группы "Вагнера" продолжают наступать в центральной части Бахмута, а ВДВ РФ прикрывают их с флангов - севернее и южнее.