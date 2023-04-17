Генеральный штаб ВСУ публикует вечернюю сводку с фронт. Марьинка и Бахмут остаются в эпицентре боевых действий.

Главное из заявлений командования:

Отбито более 50 атак на направлениях: Купянском – в районе Синьковки, Лиманском – в районе Спорного, Бахмутском – в Бахмуте, в районе Ивановского и Предтечино, Авдеевском – в районах Новокалиново, Северного и Первомайского, Марьинском – в районе Марьинки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла 34 авиаудара, совершила 31 обстрел из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. Сбит российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Напомним, 10 апреля в Авдеевке после авиаудара обрушилась многоэтажка.

Также в ВСУ заявляли, что в Бахмуте идут беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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