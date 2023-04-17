Война в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ публикует вечернюю сводку с фронт. Марьинка и Бахмут остаются в эпицентре боевых действий.

Главное из заявлений командования:

  1. Отбито более 50 атак на направлениях: Купянском – в районе Синьковки, Лиманском – в районе Спорного, Бахмутском – в Бахмуте, в районе Ивановского и Предтечино, Авдеевском – в районах Новокалиново, Северного и Первомайского, Марьинском – в районе Марьинки.
  2. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
  3. Армия РФ нанесла 34 авиаудара, совершила 31 обстрел из РСЗО.
  4. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. Сбит российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Напомним, 10 апреля в Авдеевке после авиаудара обрушилась многоэтажка.

Также в ВСУ заявляли, что в Бахмуте идут беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться