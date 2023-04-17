Отбито более 50 атак, Бахмут и Марьинка - в эпицентре боев. Вечерняя сводка Генштаба
Генеральный штаб ВСУ публикует вечернюю сводку с фронт. Марьинка и Бахмут остаются в эпицентре боевых действий.
Главное из заявлений командования:
- Отбито более 50 атак на направлениях: Купянском – в районе Синьковки, Лиманском – в районе Спорного, Бахмутском – в Бахмуте, в районе Ивановского и Предтечино, Авдеевском – в районах Новокалиново, Северного и Первомайского, Марьинском – в районе Марьинки.
- На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
- Армия РФ нанесла 34 авиаудара, совершила 31 обстрел из РСЗО.
- Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. Сбит российский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".
Напомним, 10 апреля в Авдеевке после авиаудара обрушилась многоэтажка.
Также в ВСУ заявляли, что в Бахмуте идут беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои.
Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.
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