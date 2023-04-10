Российские войска утром в понедельник, 10 апреля, обстреляли Авдеевку Донецкой области. В результате был полностью разрушен жилой дом на несколько этажей.

Фото последствий обстрела публикует нардеп Муса Магомедов.

Он сообщил, что разрушен дом №15 на улице Коммунальной.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что это был авиаудар, который произошел под утро. Никто не пострадал.

Он отметил, что в целом за минувшие сутки россияне нанесли удар из "Смерчей" по Дружковке, повредив 10 домов. Двумя ракетами С-300 - по Краматорску. Курахово обстреляли с "Ураганов", повредив семь двухквартирных домов и территорию предприятия. Еще 11 домов повреждены в Дачном.

Всего за сутки россияне ранили четырех жителей Донбасса.

Ранее мы сообщали, что в Краматорске РФ обстреляла кладбище.

Также писали, что войска РФ обстреляли Харьковскую область. Повреждены 15 домов, есть раненый.

Война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 410-го дня войны. Россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников. Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи. При этом не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.