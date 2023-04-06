Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары по жилым кварталам городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. В результате пострадали многоэтажки и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Россияне попали в пятиэтажное здание в сердце несокрушимого города Орехова. Предварительно известно, что удар нанесен из РСЗО. Кроме этого, по городу нанесен авиаудар, повредивший жилищный сектор", - сказано в записи.

Также противник ударил по Гуляйполю. Две ракеты попали прямо в объект гражданской инфраструктуры. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется.

Малашко добавил, что "спасатели оперативно ликвидируют возгорание", а специалисты соответствующих органов регистрируют очередное преступление и нанесенный ущерб.

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