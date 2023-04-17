Донецкие паблики размещают видео разрушений в Бахмуте, который находится в эпицентре боев. На одном из видео - полностью разрушенный многоэтажный дом в городе.

Характер повреждений указывает на продолжающиеся в регионе боевые действия.

Еще одно видео разрушений во фронтовом Бахмуте наглядно демонстрирует, в каких условиях украинские военные защищают город от атак противника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что Запад не выделяет необходимые для наступления ВСУ вооружения.

Сегодня Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами и комплектования бригад личным составом и техникой.

Ранее американские СМИ назвали дату украинского контрнаступления, а военные эксперты Financial Times оценили его перспективу.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.