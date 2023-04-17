Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Обращение опубликовал телеграм-канал президента.

Основное в вечернем обращении:

Сообщил о заседании ставки, на котором обсуждали ситуацию на передовой и снабжение войск.

Рассказал о совещании с премьером, который доложил о своей поездке в США и Канаду.

Сообщил о подготовке к очередному "Рамштайну" и выразил надежду на выделение оружия, соответствующего амбиционным задачам Украины на поле боя. Косвенно высказал недовольство тем, что Запад не выделяет необходимые для наступления виды вооружений.

Рассказал о завершении спасательной операции в Славянске при разборе завалов жилого дома, разрушенного ракетным ударом.

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