Украинское контрнаступление с задачей прорыва российских линий обороны военные эксперты Financial Times оценивают как "очень высокорисковое дело".

Об этом говорится в материале газеты.

"Для этого нужна сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. Каждый должен сыграть свою роль", - цитирует газета бывшего офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла, имеющего, как сообщается, обширный опыт прорыва обороны противника.

При этом для Украины риски усугубляются тем, что на фронте она не имеет господства в воздухе. Российская авиация сможет "раздавить украинскую специальную инженерную технику", полагает Ганнелл.

"Классический подход при наземном наступлении - прорваться в тыл противника, на одном или нескольких участках, и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без господства в воздухе редки", - говорит другой эксперт FT - Бен Барри, бывший командир британского батальона механизированной пехоты.

Но все-таки одно исключение из этого правила он приводит: израильская атака на позиции египтян во время Войны Судного дня 1973 года.

Типичная российская оборона состоит из минного поля, линии противотанковых надолбов - зарытых в землю бетонных пирамид, также известных как "зубы дракона", - затем еще одно минное поле, линия окопов и блиндажей шириной в 400 метров и еще через 500 метров - противотанковый ров, пишет газета, отмечая, про ВСУ трудно будет через все это прорываться - но признавая, что украинскую армию уже не раз недооценивали.

"Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется и русские побегут... так же, как бежали во время контрнаступления под Харьковом", - сказал газете Глен Грант, еще один отставной британский офицер, консультирующий комитет по обороне Верховной рады. И если такое бегство произойдет, то все окопы и траншеи окажутся бесполезными, добавляет он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время. Более того, по его словам, оно позволит вернуть все украинские территории в границах 1991 года.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.