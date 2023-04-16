В воскресенье, 16 апреля, в Украине идет уже 417-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 15 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

16 апреля

12:22 Российская сторона (кроме Кадырова) пока не комментировала последний обмен пленными.

Хотя, судя по видео, который опубликовал украинский Координационный центр по обмену, российских пленных в РФ передали.

12:02 Рамзан Кадыров отказался встречаться с пятью освобожденными из украинского плена в ходе последнего отмена чеченцами. Он считает, что теперь они должны с оружием в руках доказать, что не избегали боя и попали в плен не по своей воле.

"Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися", - написал Кадыров.

Речь идет о пяти чеченцев из полка "Ахмат-Север", освобожденных вчера из украинского плена. В плен они попали 14 декабря.

11:55 Два видео из Бахмута, снятые с высоты птичьего полета.

11:47 Украинское контрнаступление с задачей прорыва российских линий обороны военные эксперты Financial Times оценивает как "очень высокорисковое дело".

"Для этого нужна сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. Каждый должен сыграть свою роль", - цитирует газета бывшего офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла, имеющего, как сообщается, обширный опыт прорыва обороны противника.

При этом для Украины риски усугубляются тем, что на фронте она не имеет господства в воздухе. Российская авиация сможет "раздавить украинскую специальную инженерную технику", полагает Ганнелл.

"Классический подход при наземном наступлении - прорваться в тыл противника, на одном или нескольких участках, и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без господства в воздухе редки", - говорит другой эксперт FT - Бен Барри, бывший командир британского батальона механизированной пехоты.

Но все-таки одно исключение из этого правила он приводит: израильская атака на позиции египтян во время Войны Судного дня 1973 года.

Типичная российская оборона состоит из минного поля, линии противотанковых надолбов - зарытых в землю бетонных пирамид, также известных как "зубы дракона", - затем еще одно минное поле, линия окопов и блиндажей шириной в 400 метров и еще через 500 метров - противотанковый ров, пишет газета, отмечая, про ВСУ трудно будет через все это прорываться - но признавая, что украинскую армию уже не раз недооценивали.

"Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется и русские побегут... так же, как бежали во время контрнаступления под Харьковом", - сказал газете Глен Грант, еще один отставной британский офицер, консультирующий комитет по обороне Верховной рады. И если такое бегство произойдет, то все окопы и траншеи окажутся бесполезными, добавляет он.

11:45 В Борисполе аварийные отключения света: без напряжения четыре высоковольтные линии. В итоге, как можно судить по экспресс-опросу в телеграм-канале "Це Бориспiль", у трети абонентов (33%) свет отключили с утра и его пока нет.

Сообщается, что специалисты ДТЭК уже работают на месте над устранением аварии.

11:16 В Киеве на Трухановом острове затопило парк экстремальных развлечений X-park.

11:13 Подробности Пасхального обмена сообщает в телеграм-канале Координационный штаб по обмену военнопленными.

Отмечается, что среди освобожденных пленных — пограничники, бойцы Вооруженных сил, территориальной обороны, Национальной гвардии, а также представители ВМС и ГНСУ.

"Домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственная специальная служба транспорта", — говорится в сообщении КШ.

48 из 130 освобожденных военных считались пропавшими без вести. Часть меют ранения, контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута.

Самому старшему из обменянных - 58 лет, самому младшему – 21 год.

11:04 Сегодня утром Германия проснулась без "мирного атома". В ночь с субботы на воскресенье три последние работающие АЭС в Германии — "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" — отключили от энергосети. Об этом сообщают DPA и ZDF со ссылкой на компании-операторов станций.

ВВС отмечает, что Берлин идет на это в момент, когда некоторые другие страны Запада, в том числе Франция, наоборот, увеличивают капиталовложения в атомную энергетику в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу, сделать электроэнергию более дешевой и снизить зависимость от российских энергоносителей.

Стоит вспомнить, что решение о закрытии всех атомных электростанций к 2022 году было принято эмоционально и под давлением - вскоре после аварии на японской АЭС "Фукусима", когда экологические активисты и входящие в правящую коалицию "зеленые" потребовали закрытия АЭС, заявляя об опасности атомных станций и проблемах с хранением радиоактивных отходов.

Однако многие немцы (судя по опросам общественного мнения, их большинство) считают это ошибкой, потому что атомные станции - чище и дешевле станций, работающих на угле, мазуте, и даже на газе, отмечает ВВС.

10:54 В храмах Одессы - пасхальный аншлаг.

На улицах города длинные очереди из желающих освятить пасхальную корзину.

10:47 Продолжаются столкновения между противоборствующими политическими силами в Судане - сообщается уже о десятках погибших.

Профсоюз врачей Судана сообщил о 27 убитых и более 180 раненых в боях, вспыхнувших вчера утром. Более драматические цифры дает центральный комитет врачей страны - 56 погибших и почти 600 пострадавших.

В Хартуме и других городах страны ночью продолжались столкновения между сторонниками и противниками президента. Очевидцы сообщают о стрельбе и взрывах.

Напомним, вчера в аэропорту столичного Хартума загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp. 36 сотрудников компании оказались фактически заложниками ситуации и не могут покинуть Судан, хотя и находятся в "относительно безопасном месте", как пишет пресс-служба SkyUp.

10:35 Видео, как проходил пасхальный обмен пленных с украинской стороны.

10:13 Фото последствий ночного обстрела Николаевской области.

10:12 О большом Пасхальном обмене пленными - 130 украинских бойцов - сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Обмен проходил в последние дни в несколько этапов, рассказывает Ермак.

Среди возвращенных - пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО, рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

09:39 Британская разведка в утренней сводке заостряет внимание на персоне российского генерала-полковника Теплинского, который командует ВДВ России.

Заявляется, что он, вероятно, вновь играет одну из ключевых ролей на войне в Украине, хотя в январе был снят с этого направления.

Ранее о возвращении Теплинского в командование РФ сообщали российские телеграм-каналы.

Теплинский (уроженец Моспино Донецкой области) вероятно, является одним из немногих российских генералов, пользующимся уважением среди рядовых военных, пишет британская разведка.

Один из признаков его возвращения - усиление роли ВДВ под Бахмутом.

Разведка полагает, что Теплинский скорее всего будет продвигать традиционную роль ВДВ как элитной силы.

09:20 Этой ночью было ещё два обстрела прифронтовых территорий.

Около двух часов ночи был удар по Снегиревке Николаевской области.

"В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", - говорится в заявлении ОВА.

Видео предполагаемого запуска ракет по Снегиревке публикуют местные телеграм-каналы.

Также заявили об ударе и власти Запорожской области. Пострадал храм в Камышевахе, служба там не проходила.

В Запорожье был прилет в зеленую зону. Последствия повреждений устанавливаются.

08:40 Интересно, что свое пасхальное обращение Зеленский сделал у главного храма Киево-Печерской лавры - Успенского собора.

За Лавру сейчас идёт противостояние между Минкультом и УПЦ, которую лишают права на монастырь.

Впрочем, церковной темы президент в своем видео не коснулся, а говорил в основном о войне и необходимости победы в ней.

"В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила", - заявил он (отметим, что Пасха в прошлом году была 24 апреля, а не 16-го).

Также Зеленский дал понять, что Украина вернёт Крым и Донбасс.

"Впереди у нас самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Оно непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертями территориях. Наш флаг будет развеваться на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму", - сказал президент.

Окончил он свое обращение стихотворением без указания автора, которое в Сети обозначается как "боевая молитва казаков-характерников".

08:11 Владимир Зеленский записал пасхальное поздравление украинцам.

08:10 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

В течение суток отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Бахмутском направлении россияне атаковали Хромово, через которое снабжается город, однако успеха не имели.

На Лиманском направлении - бои вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.

К западу от Донецка противник также наступал в районах Авдеевки и Северного.

08:01 По центру Донецка в Пасхальную ночь нанесли массированный удар. Пострадал район Свято-Преображенского кафедрального собора, Крытого рынка, Донбасс-Арены.

Также есть прилет в здание детского сада в Ворошиловском районе (на видео там идет пожар).

Сообщается об одной погибшей и шести раненых.