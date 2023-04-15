В центре Санкт-Петербурга у Таврического дворца на флагштоке поднят украинский флаг. Как пишет издание "Фонтанка", подняли его вчера вместе с флагами других стран СНГ - здесь проходит очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Это при том, что Украина с 2014 года отказалась участвовать в работе ассамблеи.

В 2018 году аналогичную ситуацию Валентина Матвиенко объясняла тем, что официального заявления от Украины о выходе из ассамблеи не поступало, поэтому ее флаг и закрепленные за ней помещения по-прежнему остаются в Таврическом дворце.

Напомним, в декабре прошлого года Украина вышла из соглашения с СНГ о пенсиях военным.

Также мы писали о том, что Украина прекратила сотрудничество со странами СНГ по развитию мобильной связи.

В июне 2021 года Украина вышла из соглашения с СНГ по туризму.

Война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.