Получила развитие история вокруг похищения из Украины политэмигранта и бывшего офицера турецкой армии Нури Гохан Бозкир.

Напомним, Бозкира доставили в Турцию в январе прошлого года (то есть накануне начала вторжения РФ), о чем написали несколько турецких газет.

На опубликованных фото было видно, что у него разбит нос.

"Страна" в своё время брала интервью у Нури Гохана Бозкира. Он рассказал нам, как поставлял нелегально оружие в Сирию. При этом бывший офицер утверждал, что к тайным поставкам оружия причастны турецкие спецслужбы, а финасирует их Катар.

На момент похищения Бозкир уже подал в украинские органы прошение на предоставление политического убежища, а суды в Украине все еще рассматривали вопрос о его экстрадиции. Однако, несмотря на это, его отправили в Турцию, где его сейчас судят.

Ему грозит пожизненное заключение по обвинению в причастности к убийству турецкого академика.

Сам Бозкир в своих показаниях на суде заявляет, что его фактически похитили украинские спецслужбы и передали турецким коллегам, положив в гроб.

"Передали в гробу по просьбе турецких властей"

Свою версию того, как он попал из Украину в Турцию Бозкир изложил на заседании суда.

Об этом стало известно из стенограммы судебного заседания 14 февраля этого года, опубликованной живущим в Швеции турецким журналистом Абдуллой Бозкуртом, руководителем организации Nordic Monitor, объединяющей журналистов, расследователей и специалистов по безопасности.

Кроме того, расследование о деле Бозкира опубликовал живущий в Украине оппозиционный турецкий журналист, главред издания Ukrayna Haber ("Украинские новости") Юнус Эрдогду, который сам находится в "черном списке" врагов Эрдогана.

По его словам, Бозкира похитили украинские спецслужбы и доставили в Турцию в гробу, со связанными руками и завязанными глазами, несмотря на то, что процедура экстрадиции в украинских судах все еще находились на рассмотрении.

"Бозкир заявил в суде, что когда представители украинских спецслужб завязали ему глаза и положили в гроб, ему сказали, что именно так его хотели перевезти турецкие власти. Перед этим его продержали в заключении в Украине 8 дней - ждали разрешения на международный полет. Самолет с Бозкиром из Украины прилетел в аэропорт Эсенбога в Анкаре 2 января прошлого года, и Бозкира передали агентам турецкой разведки, которые пригнали бронированный грузовик, чтобы забрать его. Он сказал, что украинские официальные лица неоднократно приносили ему извинения, заявляя, что способ перевозки был выбран не ими, а турецкой стороной. Когда бывший офицер попал в руки турецкой разведки МИТ, уже в Турции его избили, а затем еще месяц очень жестоко пытали в тайном месте. Есть мнение, что его передача стала результатом тайных договоренностей между турецкими и украинскими властями", - рассказал "Стране" Эрдогду.

Как уже писала "Страна", Эрдоган ранее заявлял, что договорился с Зеленским активизировать совместные действия против сторонников проповедника Гюлена, которые живут в Украине.

"После начала полномасштабной войны Украину покинули многие последователи Гюлена, выдачи которых добивался Эрдоган. Я не знаю, кто сейчас в "списке врагов", но в условиях войны Эрдогану не составит труда получить или устранить нужного ему человека в Украине", - сказал "Стране" Эрдогду.

Это фото опубликовали турецкие СМИ в январе прошлого года, после выдачи Бозкира из Украины в Турцию

Въезд Бозкира в Турцию, по данным Эрдогду, так и не был официально зарегистрирован, и в иммиграционных записях он до сих пор числится за границей с 12 сентября 2015 года, когда он бежал в Украину, чтобы избежать уголовного дела о незаконной перевозке оружия джихадистским группировкам в Сирии в сотрудничестве с турецкой разведкой.

Через некоторое время Бозкира в Турции обвинили в убийстве Неджипа Хаблемитоглу, ученого-неонационалиста, который был убит 18 декабря 2002 года перед своим жилым домом в Анкаре. Убийство было совершено боевым поисково-спасательным подразделением (MAK), элитным подразделением, прикрепленным к Командованию сил специального назначения (ÖKK), членом которого был Бозкыр.

"В 2015 году турецкие власти первоначально предложили Бозкиру сделку, по которой он будет секретным свидетелем прокурора и ложно обвинит критиков правительства в убийстве ученого. Но все пошло не так, как он думал, и он оказался обвиненным в причастности к убийству. Бозкир сказал на суде, что после того, как его передали агентам МИТ в Анкаре, его доставили в тайное место недалеко от аэропорта Эсенбога. Это помещение находится в ведении турецкой разведки с целью незаконного задержания и допроса людей, которые были похищены и переданы Турции. В последние годы несколько жертв дали показания, указав место, где они содержались без связи с внешним миром и подвергались пыткам в течение нескольких дней, недель, а в некоторых случаях и месяцев", - пишет Бозкурт на сайте Nordic Monitor.

Как утверждал Бозкир на заседании суда, его поместили в тесный бокс, "как в гроб", и в течение 25 дней регулярно избивали, заставляли часами находиться в неудобной позе, подвергали сексуальным домогательствам и всячески унижали, например, заставляли ползать, как собаку. По его словам, в первые 10 дней ему вводили неизвестное вещество, чтобы привести его в сознание, и что он плохо помнит те дни. Однажды он потерял сознание и с трудом проснулся.

Женился на украинке, владел виллами и ресторанами

Бозкир похудел до 50 кг к тому времени, когда 27 января 2022 года агенты МИТ передали его полиции для задержания и официального рассмотрения дела.

Бозкир подал заявление о пытках со стороны сотрудников МИТ из тюрьмы в прокуратуру, но его проигнорировали.

Во время слушаний его адвокаты также обратились к суду с просьбой поручить прокуратуре расследовать утверждения о пытках, но председательствующий судья Мехмет Селим Каракузу, выбранный правительством для ведения дела Хаблемитоглу, сказал, что не верит утверждениям о пытках, совершенных МИТ. Бозкир сказал, что на его теле все еще видны следы пыток, и что он готов показать их судьям, чтобы доказать свои утверждения.

"Бозкир обогатился за счет теневых сделок после того, как его уволили из армии, когда в 2005 году ему было предъявлено обвинение в вымогательстве. Он получил прибыль от незаконного оборота оружия после того, как в 2011 году разразился сирийский кризис, владел виллами в Украине и Италии и руководил подставными предприятиями, такими как рестораны и другие предприятия.

Женившись на украинке, он построил себе жизнь в Киеве. Он всегда использовал бронированные автомобили, и во время поездок его сопровождали четыре телохранителя. Его посетили агенты МИТ, в том числе Абдуррахман Симсек, который работает под прикрытием журналистики в турецкой газете Sabah daily, принадлежащей семье Эрдогана. В 2018 году, когда Эрдоган посетил Украину и встретился с турецкими бизнесменами в посольстве Турции, Бозкир был одним из приглашенных гостей. Эрдоган лично выразил признательность за работу, проделанную Бозкиром в Украине.

Он также помогал правительству Эрдогана в поимке членов движения Гюлена, группы, выступающей против Эрдогана и критикующей его режим за повсеместную коррупцию в правительстве и помощь Турции вооруженным джихадистским группировкам. Он сказал, что сообщил турецким властям о членах турецких вооруженных сил, которые, как он утверждал, были связаны с движением", - говорится в расследовании Бозкурта.

"Был знаком с главой украинской разведки"

В своих показаниях в суде Бозкир утверждал, что предлагал турецким выследить гюленистов (врагов турецкого президента) в Украине, используя свою дружбу с начальником украинской разведки, с которым, по его утверждению, он был знаком. Он сказал, что у него есть документальные доказательства, сообщения в чате и записи разговоров, подтверждающие его утверждения, и он готов представить их в суд, если это потребуется.

"Хотя он работал с турецкой разведкой в сфере торговли оружием в Сирии, правительство Эрдогана решило пожертвовать Бозкиром в нераскрытом деле об убийстве Хаблемитоглу. Турция подала запрос об экстрадиции в Украину, и 9 июля 2019 года он был задержан украинской полицией на основании невыполненного ордера на арест, выданного Турцией. Через шесть месяцев его отпустили под домашний арест в ожидании процедуры экстрадиции. Он начал публиковать компромат на правительство Эрдогана, делиться видеозаписями с оружием, которое он помогал закупать для джихадистов, и рассказывать украинским СМИ, как происходила передача оружия в Сирию.

Разъяренный Эрдоган лично обращался к Зеленскому во время президентских визитов в Украину с просьбой выдать его и в конце концов убедил украинские власти сделать это в январе 2022 года. Хотя Бозкир подвергался пыткам во время незаконного содержания под стражей в МИТ, Эрдоган публично объявил о его возвращении в Турцию через три дня после прибытия и похвалил турецкую разведку за операцию. Возобновленное дело об убийстве, которое десятилетиями оставалось нераскрытым, служит для президента Эрдогана рычагом воздействия на неонационалистов, с которыми он заключил союз в 2013 году. Считается, что организаторами убийства являются антизападные неонационалисты, которые были связаны с Инаном Кирачем, бизнесменом-миллиардером, которого в кругах организованной преступности окрестили "Повелителем тьмы".

Ни Кирач, ни генералы-неонационалисты, санкционировавшие убийство, не фигурируют в обвинительном заключении в качестве подозреваемых, что указывает на то, что тайная сделка между исламистским блоком Эрдогана и неонационалистами все еще держится. Имя миллиардера и других может всплыть в будущем, если сделка между Эрдоганом и неонационалистами будет сорвана", - пишет Бозкурт.

Отметим, что Украина официально не комментировала ситуацию с Бозкиром. Ни в январе 2022 года после передачи его Турции. Ни сейчас, после публикации его показаний в суде.