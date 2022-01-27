В среду, 26 января, турецкие спецслужбы похитили на территории Украины политического эмигранта и бывшего офицера турецкой армии Бозкир Нури Гохана.

Сегодня о том, что он доставлен в Турцию, написали несколько турецких газет. Издания публикуют и его фото, на которых видно, что у него разбит нос.

На момент похищения Гохан уже подал в украинские органы прошение на предоставление политического убежища.

При этом в турецкой прессе отмечается, что спецоперация могла быть санкционирована лично президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о выдаче беглого бывшего офицера. Отметим, что Эрдоган 3 февраля приезжает в Киев.

Осенью 2020 года "Страна" брала интервью у Бозкир Нури Гохана. Турецкий военный рассказал нам, как нелегально поставлял оружие в Сирию. При этом бывший офицер утверждал, что к тайным поставкам оружия причастны турецкие спецслужбы, а финасирует их Катар.

Также мы приводили опасения идейных противников Эрдогана, что СБУ и турецкая разведка готовят операцию по похищению Гохана.

Мы также на примере курда Исы Мехмета Озера рассказывали о том, как турецкая разведка при поддержке СБУ похищает политэмигрантов в Украине.