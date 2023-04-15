Контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне. Более того, по его словам, оно позволит вернуть все украинские территории в границах 1991 года.

Пришлось ему ответить и на вопрос о сомнениях Пентагона в успехе контрнаступления. На это Шмыгаль сказал:

"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают".

Ранее Шмыгаль заявлял, что украинское контрнаступление начнется летом.

Также он считает, что примирения Украины с Россией не будет в ближайшие сто лет.

Как писала "Страна", Шмыгаль летал в Канаду на самолете со смайликами, которые намекали на просьбу дать Украине истребители F-16.

Война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.