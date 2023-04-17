Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об жтом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главное из рассматриваемого сегодня:

Заслушана информация об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Разведка проинформировала о возможных действиях ВС РФ в ближайший период. Члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Рассмотрен вопрос о комплектовании личным составом и техникой новосозданных бригад.

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