Подготовка к контрнаступлению и поставки боеприпасов. Зеленский собрал Ставку Верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об жтом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Главное из рассматриваемого сегодня:
- Заслушана информация об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.
- Разведка проинформировала о возможных действиях ВС РФ в ближайший период.
- Члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства.
- Рассмотрен вопрос о комплектовании личным составом и техникой новосозданных бригад.
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