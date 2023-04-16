На Пасху, 16 апреля, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В Украину вернули 130 человек из российского плена.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях", - говорится в сообщении Ермака.

Напомним, 10 апреля Украина и Россия также провели обмен пленными. Украина вернула 100 военных, среди которых защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля. Минобороны РФ сообщили, что они вернули 106 своих пленных военных.

Мы также сообщали, что Зеленский записал пасхальное поздравление украинцам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

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