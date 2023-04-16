Президент Украины Владимир Зеленский записал поздравление украинцам по случаю Пасхи.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале президента.

Отметим, что свое пасхальное обращение Зеленский сделал у главного храма Киево-Печерской лавры - Успенского собора.

За Лавру сейчас идёт противостояние между Минкультом и УПЦ, которую лишают права на монастырь.

Впрочем, церковной темы президент в своем видео не коснулся, а говорил в основном о войне и необходимости победы в ней.

"В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила", - заявил он (отметим, что Пасха в прошлом году была 24 апреля, а не 16-го).

Также Зеленский дал понять, что Украина вернёт Крым и Донбасс.

"Впереди у нас самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Оно непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертями территориях. Наш флаг будет развеваться на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму", - сказал президент.

Окончил он свое обращение стихотворением без указания автора, которое в Сети обозначается как "боевая молитва казаков-характерников".

Как сообщалось, вчера вечером УПЦ и ПЦУ начали пасхальные богослужения в Крестовоздвиженском храме и Михайловском соборе. Перед службой возле храма собрались около сотни человек. Не все прихожане, которые пришли на ночное богослужение, смогли попасть в храм из-за большого количества людей.