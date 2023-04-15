В Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры в 23:00 начнется ночное богослужение УПЦ, которое возглавит предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Возле храма собрались уже около сотни человек.

Количество правоохранителей, которые обеспечивают общественный порядок, незначительное. У главных ворот лавры дежурит всего один патруль полиции.

Тем временем митрополит Православной церкви Украины Епифаний в 23:00 начнет праздничную службу в Михайловском соборе, а не в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, как анонсировалось ранее.

Об этом корреспонденту "Страны" рассказали служащие ПЦУ в Успенском соборе лавры. О причинах такого решения не сообщается.

По состоянию на 21:30 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры вообще не было прихожан, там находились всего несколько священнослужителей ПЦУ. Они сказали, что в 23:00 Успенский собор лавры закроют.

Между тем в Михайловском соборе тоже собрались желающие освятить пасхальную корзину. Здесь дежурят сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве прихожане смогут провести всю пасхальную ночь в храмах. Но их нельзя будет покидать до утра.

В столице пасхальное богослужение пройдет в 163 храмах.