В субботу, 15 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Трансляция велась на видеосервисе YouTube.

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о нисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен, а потом воскрес Иисус Христос.

Сошедший Благодатный огонь начал путь из Иерусалима в Украину.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший народный депутат и бизнесмен Вадим Новинский, который организовал борт для передачи огня в Украину.

Самолет прилетит в ближайшее время в одну из сопредельных с Украиной стран, а оттуда огонь будет доставлен в Киев.

Ранее мы писали, что в прошлом году из-за войны Благодатный огонь впервые был доставлен в Украину автотранспортом. Далее полиция в течение нескольких часов обеспечила его доставку во все регионы.

Напомним, в полиции предупредили, что по всей Украине на православную Пасху не будут отменять комендантский час и ужесточат меры безопасности.