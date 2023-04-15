Благодатный огонь для Украины доставят на самолете из Иерусалима
В субботу, 15 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.
Трансляция велась на видеосервисе YouTube.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о нисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен, а потом воскрес Иисус Христос.
Сошедший Благодатный огонь начал путь из Иерусалима в Украину.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший народный депутат и бизнесмен Вадим Новинский, который организовал борт для передачи огня в Украину.
Самолет прилетит в ближайшее время в одну из сопредельных с Украиной стран, а оттуда огонь будет доставлен в Киев.
Ранее мы писали, что в прошлом году из-за войны Благодатный огонь впервые был доставлен в Украину автотранспортом. Далее полиция в течение нескольких часов обеспечила его доставку во все регионы.
Напомним, в полиции предупредили, что по всей Украине на православную Пасху не будут отменять комендантский час и ужесточат меры безопасности.