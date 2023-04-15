Вместо яиц бойцы ВСУ на фронте перед Пасхой расписывают гранаты. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

В оформлении пасхальных гранат превалируют национальные желто-синие цвета.

Напомним, ВСУ ожидают, что на Пасху РФ может нанести массовый ракетный удар по Украине.

Также мы писали, что в Киеве прихожане смогут провести всю Пасхальную ночь в храмах, но их нельзя будет покидать до утра из-за комендантского часа.

В столице Пасхальное богослужение пройдет в 163 храмах. На выходных усилят меры безопасности из-за Пасхи.

Тем временем война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.