В этом году украинцам, желающим купить пасхальную выпечку, придется раскошелиться.

Фото многообразия пасок и цен на них публикует "Страна".

Так, например, в одном из элитных столичных супермаркетов сети "Goodwine" за "Подольскую паску" весом 670 г. придется заплатить 1 150 грн.

Чуть дешевле обойдется "Кловская паска". Ее вес - 520 г., а цена - 675 грн. Кроме этого, в наличии есть и "Веганская паска", стоимость которой – 549 грн за 390 г. Также в ассортименте есть сырная паска за 695 грн.

В прошлом году паску "Классическая" в "Goodwine" можно было приобрести за 479 грн.

Паска в ресторанах обойдется не дешевле, чем в "Goodwine".

Например, в популярном "Milk Bar" цены на паски колеблются от 480 до 690 грн в зависимости от веса и наполнителей. В ассортименте - классический вариант и паски с наполнением внутри.

В прошлом году в "Milkbar" стоимость паски была от от 399 до 495 грн в зависимости от веса и наполнения внутри.

А в кондитерском доме "Калина" стоимость классической детской паски с зайчиками – от 820 до 1200 грн в зависимости от веса выпечки. За творожную паску в "Калине" придется заплатить 890 грн.

Однако для тех, кто ищет вариант подешевле, есть возможность приобрести пасхальную выпечку на любой вкус и кошелек в сетевых супермаркетах столицы.

Например, в сети супермаркетов "Сильпо" можно купить "Кекс "Крафтяр" "Панеттоне" за 369 грн., вес такой паски - 800 г. В наличии также есть такая же паска, но весом 170 г., ее стоимость - 89,99 грн.

В 2021 году в "Сильпо" можно было приобрести маленькую паску весом 100 г., за 22,90 грн.

В сети гипермаркетов "Ашан" в этом году можно приобрести 500-грамовую паску "Элитная" за 128,90 грн, а за 96,90 грн в этом же гипермаркете можно приобрести 500 г паски с цукатами.

К примеру, в 2021 году в этой же сети гипермаркетов можно было купить паску весом 700 г., за 72 грн, и за 18 грн можно было приобрести паску весом 100 г.

Ранее мы писали, что пасхальная корзина в Украине в этом году подорожала почти на 25 процентов.

Также "Страна" публиковала список продуктов, которые можно положить в пасхальную корзину.