Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплате пенсий в условиях военного положения. Как поясняет Министерство реинтеграции, речь идет о Законе № 2981-ІХ, которым регулируется назначение пенсии лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или в местах боевых действий - в связи с тем, что такие граждане не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии.

Принятый закон предусматривает, что в течение действия военного положения и трех месяцев после его прекращения пенсия назначается независимо от даты обращения.

То есть пенсия будет назначаться:

по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Закон также распространяется на граждан, проживающих на оккупированных территориях или местах боевых действий, но покинувших их.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили украинцам, как самостоятельно оформить пенсионную страховку.

Также в Минсоцполитики объяснили, кому повысят пенсии в марте и июле.