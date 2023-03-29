Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал алгоритм оформления общеобязательного государственного пенсионного страхования, которое можно оформить самостоятельно.

Об этом сообщается в соответствующей инфографике ПФУ.

Страхование распространяется как на не застрахованных, так и на застрахованных лиц старше 16 лет.

Также можно платить страховые взносы не только за себя, но и за третьих лиц, что позволяет принятый в прошлом году закон.

Условия участия в страховании:

Наличие информации о таких лицах в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования; Претендующим не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Чтобы воспользоваться страхованием, нужно заключить Договор с ПФУ и уплатить взносы.

"Человек самостоятельно определяет, сколько времени хочет уплачивать взносы после заключения Договора, периодичность уплаты страховых взносов и их размер", - уточняют в Пенсионном фонде.

Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет ПФУ. Информация об уплате взносов не требует подачи отчетов.

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