В Пенсионном фонде объяснили украинцам, как самостоятельно оформить пенсионную страховку. Алгоритм действий
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал алгоритм оформления общеобязательного государственного пенсионного страхования, которое можно оформить самостоятельно.
Об этом сообщается в соответствующей инфографике ПФУ.
Страхование распространяется как на не застрахованных, так и на застрахованных лиц старше 16 лет.
Также можно платить страховые взносы не только за себя, но и за третьих лиц, что позволяет принятый в прошлом году закон.
Условия участия в страховании:
- Наличие информации о таких лицах в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- Претендующим не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Чтобы воспользоваться страхованием, нужно заключить Договор с ПФУ и уплатить взносы.
"Человек самостоятельно определяет, сколько времени хочет уплачивать взносы после заключения Договора, периодичность уплаты страховых взносов и их размер", - уточняют в Пенсионном фонде.
Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет ПФУ. Информация об уплате взносов не требует подачи отчетов.
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