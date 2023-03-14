В Украине в марте была проведена индексация пенсий на 19,7%.

Об этом сообщает Пенсионный фонд. В частности, с коэффициентом 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с такими законами:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (пенсии из солидарной системы) - средний размер повышения - 587,41 гривен; "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" (пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы) - в среднем - 998,54 гривен; "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" (пенсии военнослужащим) - в среднем - 1073,56 грн. До 0,9 млн пенсий, назначенных в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в период с 01.01.2020 по 31.12.2022 включительно, которые не повысились с 1 марта, (установлена ежемесячная доплата в размере 100 гривен).

Размеры минимальной пенсии увеличены для следующих категорий:

Пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, которые не работают , получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин – до 3120 гривен; в среднем – 385,48 гривен ;

Пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы) – на коэффициент увеличения 1,197.

Увеличение минимальных пенсионных выплат:

Пенсионеры, которым исполнилось более 80 лет, получающие пенсию из солидарной системы и со страховым стажем 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, – до 3120 гривен;

Пенсионеры от 70 до 80 лет, получающие пенсию из солидарной системы со страховым стажем не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, - до 3000 гривен ;

Пенсионеры до 70 лет, со страховым стажем не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лица с инвалидностью I группы, получающие пенсии из солидарной системе, – до 2760,00 гривен;

Других категории неработающих пенсионеров – до 2520,00 гривен.

Напомним, что в марте этого года выплаты повысили отдельным категориям пенсионеров. Таким образом, не все, кто уже на пенсии, в этом месяце получили прибавку.

Ранее мы рассказывали, что изменится для украинцев с 1 марта и подробно писали о мартовской индексации.

Также сообщалось, что ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал повышение пенсий. Он говорил, что в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. По его словам, индексация выплат коснется более десяти миллионов украинцев.