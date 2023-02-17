Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение пенсий. "Прибавка" ожидается в марте.

Об этом он сообщил во время заседания Кабмина.

"В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", - заявил Шмыгаль.

По его словам, индексация выплат коснется более десяти миллионов украинцев.

Ранее сообщалось, что в Украине изменилось с 1 января 2023 года. В частности, речь и повышении пенсионного возраста, росте тарифов на воду, электроэнергию и услуги Новой почты.

О ситуации с пенсиями в Украине мы подробно писали в отдельном материале.

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