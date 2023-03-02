В марте текущего года повысят выплаты отдельным категориям пенсионеров. Таким образом, не все, кто уже на пенсии, в этом месяце получит прибавку.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, индексацию в 2023 году получат все категории пенсионеров, но не все в марте.

Под индексацию попадут получающие пенсию по инвалидности, за выслугой лет, по потере кормильца, по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС, за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.

Также ранее украинцы с самой низкой пенсией из-за недостатка стажа или низкой зарплаты не попадали под индексацию. Теперь в первую очередь повышать выплаты будут для них.

Проиндексировать пенсии ученым и госслужащим планируют с 1 июля.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для украинцев с 1 марта и подробно писали о мартовской индексации.

Также сообщалось, что ранее Шмыгаль анонсировал повышение пенсий. Он говорил, что в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. По его словам, индексация выплат коснется более десяти миллионов украинцев.