В Украине хотят проверить всех получателей пенсии и пособий. В Минфине уже подготовили приказ об утверждении методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного содержания (куда входят различные пособия).

Отметим, что о верификации государственных выплат, в том числе, пенсий и пособий, в Украине говорили уже давно. И даже были попытки провести такие проверки.

Но, как отмечает глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, так как не было единой методики верификаций, суды неоднократно отменяли их результаты.

"Конституционный суд в свое время указал, что нет четкого порядка - какие именно данные нужно запрашивать и сверять. Даже если человеку снимали пенсию, и он обращался в Пенсионный фонд, сразу ему не могли ответить - по какой причине лишили выплат. Поэтому появление четкой методики проверок — это, с одной стороны, плюс. С другой стороны, теперь проверки могут поставить на поток, и, в итоге, увеличится количество "отказников", — говорит Кравец.

В связи с этим всплывает несколько интересных моментов.

К примеру, один из пунктов методики - проверка тех получателей, которые выехали за границу. А это в том числе миллионы украинских беженцев. В методике указано, что проверят факт "постоянного проживания реципиента за границей", а также остается ли он жить за границей или возвращается в Украину. Данные для этого могут запросить из Единого государственного демографического реестра.

"Формально для Пенсионного фонда не может быть разницы, где живет человек. Если он заработал пенсию в Украине, его не могут лишить этих выплат. Не исключаю, что такая проверка будет направлена на выявления фактов получения человеком одновременно и украинской, и российской пенсии, а также оформления украинцами, проживающими на временно оккупированной территории российских пенсий", — считает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Также, по мнению Кравца, могут дать старт пересмотру "космических" пенсий, к примеру, экс-прокуроров и судей, которые получают по несколько сотен тысяч гривен.

"Могут проверить как эти пенсии назначались и по итогу снизить. Тем более, что недавно ЕСПЧ принял решение о том, что если в бюджете недостаточно средств назначенные ранее пенсии и социальные выплаты могут быть урезаны, и это не является нарушением прав человека. Чтобы запустить такое урезание выплат, достаточно решения Кабмина", — говорит Кравец.

Разбирались, как в Украине будут проверять пенсионеров.

Что и как будут проверять

Проект приказа Минфина "Об утверждении методики верификации пенсионный выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" поступил на согласование в Федерацию профсоюзов Украины. Федерация разместила его на официальном сайте и просит присылать предложения и замечания до 21 февраля. Их учтут в ответе Минфину.

Приказ Минфина по пенсиям вступит в силу с момента его официальной публикации. То есть, запустить верификации могут уже в марте. На этот месяц приходится и ежегодная индексация пенсий. Правда, не факт, что они в этом году будут в марте и по ранее оговоренной формуле. Но остановимся на подробностях индексации -2023 чуть позже.

Что прописали в проекте методики верификации пенсий?

Если говорить коротко - будет большая сверка данных Пенсионного фонда, государственных реестров, "субъектов предоставления информации".

Определено несколько реестров и баз данных (в том числе с информацией с закрытым доступом), с которыми будет сверяться Пенсионный фонд. В частности:

1. Государственный реестр физических лиц- плательщиков налогов, распорядителем которого является Государственная налоговая служба. Будут проверять достоверность регистрационного номера учетной карты плательщика налогов.

2. Единый государственный демографический реестр (распорядителем является Государственная миграционная служба). По этой части проверят действительность паспортов граждан Украины, документов, подтверждающих право на постоянное проживание, ведомостей о серии, номере, дате выдачи паспорта. Плюс - ведомости об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание, информацию о том, остается ли человек жить за границей или возвращается в Украину.

3. Централизованный банк данных по проблемам инвалидности Минсоцполитики. Тут собираются проверять группу инвалидности, категории, сроки, на которые установлена инвалидность. Именно по этим проверкам эксперты прогнозируют больше всего сложностей. Ведь не секрет, что инвалидностью в Украине активно "торговали" — группу, которая дает право на повышенную пенсию, можно было попросту купить. И если такие факты всплывут во время проверок, выплаты станут отменять.

4. Государственный реестр актов гражданского состояния (держатель - Минюст). Будут проверять даты рождения, уточнять, жив ли получатель выплат.

То есть, проверки будут проходить без участия самих пенсионеров - по реестрам и базам данных.

Верификация будет проводиться в несколько этапов.

1. Проверка соблюдения требований обмена информацией между органов, который проводит верификацию и субъектами предоставления персональных данных. Это технический момент так называемой валидации данных. Соблюдение этого пункта в будущем может свести на нет аргументы граждан, которые лишатся выплат и попытаются через суд доказать, что проверки проводились с нарушениями. Сверке подлежат такие персональные данные: фамилия, имя, отчество человека, ИНН, серия и номер паспорта.

2. Проверка достоверности персональных данных (паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, номер записи в Едином демографическом реестре)

3. Самый интересный пункт - проверка правомерности предоставления пенсионных выплат или пожизненного денежного содержания. Она предусматривает уточнение данных по группе инвалидности, смерти, постоянному проживанию за границей.

Как указано в пояснительной записке к проекту, принятие методики должно усовершенствовать процесс верификации государственных выплат. А ее реализация "будет способствовать повышению уровня социальной справедливости (помощь от государства получат именно те, кто в ней нуждаются), увеличению адресности государственных выплат.

Такая формулировка подразумевает, что будут те, кого по итогам проверок могут лишить пенсий или, как минимум, пересмотреть их размер.

"Могут урезать или вообще снять пенсию"

Что значит утверждение новой методики верификации для получателей выплат?

Во-первых, то, что стартует масштабная кампания проверок.

Верификация проводилась и ранее, но не масштабная. Многочисленные попытки властей взять под колпак всех получателей государственных денег то и дело заканчивались в судах - граждане, которых пытались лишить выплат, оспаривали эти решения, апеллируя к нарушению законодательства и неправомерному использованию персональных данных.

"Конституционный суд неоднократно указывал на тот факт, что нет установленного законодательно четкого порядка - какие именно данные и как именно могут запрашивать и сверять контролеры. К примеру, если человека вдруг лишали пенсии, в самом Пенсионном фонде ему не всегда могли четко ответить - что не так. С принятием методики все становится понятно - какую именно информацию и как станут мониторить", — говорит Кравец.

Во-вторых, возрастают риски попасть в "черный список" - под пересмотр или даже лишение пенсий.

Главный пункт, которой вызывает вопросы у экспертов - проверки по месту жительства. Почему-то одним из пунктов верификации должны стать данные по выезду человека на ПМЖ за границу или его возврату в Украину.

Этот пункт особенно актуален с учетом миллионов беженцев, которые выехали за пределы Украины. Среди них, в том числе, немало пенсионеров.

При этом, как отмечает Олег Пендзин, на право украинца на пенсию, согласно законодательству, не влияет место его проживания. Если он заработал пенсию в Украине (то есть, отработал положенное количество лет), то ему должны платить.

"Скорее всего, эта норма ориентирована на получателей двух пенсий, к примеру, и российской, и украинской. Касается она наших граждан, которые выехали в Россию и, возможно, оформили пенсию там. Или же подали документы на российские пенсии, проживая на временно оккупированных территориях", — говорит Пендзин.

То есть, не исключено, что таких пенсионеров украинских пенсий могут лишить. Правда, непонятно, каким образом будут определять - получает ли человек на аннексированных Россией территориях российскую пенсию или нет. Не исключено, что будет применен тот же принцип, что, и в 2014 году для пенсионеров в Крыму и на неподконтрольном Донбассе, которым просто перестали платить пенсии.

Правда, часть из них возобновила выплаты, оформившись переселенцами на подконтрольной Украине территории. Но, не исключено, что теперь, в рамках верификации, их этой пенсии лишат, если установят, что они не проживают в том месте, где оформлены как переселенцы, либо вообще выехали из Украины.

Но, отметим, что пока это всего лишь предположения - в методике об особенностях применения нормы о верификации по месту жительства ничего не сказано. Скорее всего, на этот счет будут дополнительные разъяснения.

"Могут также поднять вопрос - где человек заработал пенсию. Украина имеет договоры о взаимном признании трудового стажа со многими странами. То есть, если человек долго работал за пределами родины, а пенсию хочет получать здесь, то "заграничный" трудовой стаж учитывается при оформлении украинской пенсии. Но с Россией такой договор разорван. Это значит, что людям могут не учитывать в пенсии "российский стаж", — пояснил Кравец.

Также пока неясно чем закончатся проверки данных по инвалидности и не будут ли их ставить под сомнение (которое нередко может быть вполне обоснованным, ведь "группу" в Украине при наличии денег и связей можно было купить). Если начнут вычислять "липовых" инвалидов (либо неправильно оформленную группу или срок инвалидности), им могут снимать увеличенные пенсии.

Но могут быть и более банальные поводы для приостановки выплаты пенсий. Скажем, несоответствие в информации ПФ и полученных из реестров данных (различных опечаток, ошибок и пр). В этом случае человеку могут приостановить выплаты до выяснения обстоятельств, - отмечает Кравец.

"Верификации могут стать хорошим поводом пересмотреть "космические" пенсии, которые получают некоторые украинцы, к примеру, прокуроры, судьи на заслуженном отдыхе. У некоторых пенсии по 300-400 тысяч в месяц, что сейчас - непомерный груз для бюджета. Правда, для того, чтобы урезать такие пенсии, необходимо решение Кабмина или парламента. Но, к слову, в этом плане уже есть прецедент - ЕСПЧ недавно принял решение о том, что сокращение государственных выплат из-за дефицита средств в казне не являются нарушением прав человека. То есть, исходя из государственных интересов, большие пенсии могут урезать. Станет ли это основанием для глобального пересмотра больших пенсий некоторых категорий - покажет время", — говорит. Кравец.

Впрочем, пока на планы властей урезать выплаты "богатым пенсионерам" ничего не указывает.

Есть ли деньги на пенсии и что будет с мартовской индексацией

Причина, заставляющая власти "разбираться с пенсиями" лежит на поверхности - нехватка денег. Пенсионный фонд и в прежние годы был убыточен, его дефицит покрывался из госбюджета, а нередко ПФ еще и "перехватывал" с единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов. Но платить пенсии с учетом сокращения занятости в Украине (Пенсионный фонд наполняется за счет ЕСВ) все сложнее.

К примеру, в 2022 году дефицит ПФ составил рекордные 207,7 млрд гривен.

По данным ПФ, если в январе прошлого года из госбюджета на выплаты пенсий было направлено 14,6 млрд гривен, то в этом году - 20,7 млрд. То есть бюджетные затраты на поддержание пенсионного фонда постоянно растут.

С хроническое нехваткой денег связаны в том числе, и попытки внедрить обязательные накопительные пенсии.

Насколько масштабными будут "зачистки" пенсионеров в ходе готовящейся верификации - сказать сложно. Кравец считает, что лишение пенсий вряд ли поставят на поток, так как это может вызвать большой общественный резонанс.

"Попытаются выявить случаи неправомерного начисления выплат, различных махинаций. Добропорядочные пенсионеры могут пострадать из-за разного рода технических ошибок (на какое-то время им остановят выплаты, до выяснения обстоятельств, но за что жить - непонятно - Ред.)", - говорит юрист.

При этом, как заявили в Минсоцполитики, "мартовская индексация" в этом году будет.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать индексацию пенсий в соотвествии с инфляцией. Есть формула индексации, есть соотвествующий закон. Сейчас делаем расчеты", - сказала глава Минсоцполитики в одном из недавних интервью Жолнович. При этом она не исключила, что проведут индексацию не в марте, а в апреле.

По формуле, при индексации пенсий учитываются такие составляющие:

- 50% роста инфляции за прошлый год

- 50% темпов роста средней зарплаты за последние три года

В среднем пенсии должны увеличить на 20,3% (50% инфляции, которая в 2022 году, по данным Минэкономики, составила 26,6%) и роста средней зарплаты за три года (14%). Средняя пенсия в Украине составляет 4,5 тысячи. То есть, могут доплатить порядка 900 гривен. Это намного больше, чем в прошлые годы (к примеру, в прошлом году в среднем пенсия выросла на 16%).

Но есть нюанс. В заключительных положениях закона о бюджете на 2023 год указано, что действие статьи 42 закона об обязательном государственном пенсионном страховании частично приостанавливается. А вопрос индексации должен решить Кабмин. Это значит, что могут изменить и процент индексации, и даты ее проведения. К примеру, к декабре прошлого года заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко озвучивал планируемые размеры индексации пенсий всего в 5,4%. Откуда взялась такая цифра, он не пояснял.