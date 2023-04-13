Украинские власти вынуждены пока отступить от Киево-Печерской Лавры, которую, несмотря на их требования, не покинул монастырь Украинской православной церкви (УПЦ).

Попыток силой выгнать монастырскую братию или хотя бы заставить ее сотрудничать с комиссией Министерства культуры по приему-передачи имущества так и не было.

Фактически ситуация вокруг Лавры "заморожена", и, похоже, в этом состоянии она останется минимум до 26 апреля, когда состоится первое заседание в Хозяйственном суде Киева по иску УПЦ к нацзповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности предписаний о выселении.

О том, что решено не выгонять силой монахов, а дождаться решения суда на днях заявил глава Комитета Рады по гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

То есть, по сути, власти пошли на выполнение требований УПЦ, которая заявляла, что не будет выселяться из Лавры до решени суда.

Однако отступление в Киеве власти, похоже, решили компенсировать усилением давления на Церковь в других регионах.

Как сообщала "Страна", в ряде областей местные советы разорвали договора с УПЦ на аренду земельных участков под церкви. Участились случаи захвата храмов с последующей передачей их "конкурентам" из Православной Церкви Украины (ПЦУ). Нападают и на священников УПЦ.

Не исключено, что одним из мотивов этого является стремление сделать так, чтоб после так и не законченной истории с выселением УПЦ из Лавры не сложилось впечатление, что власть, из-за сопротивления верующих, потерпела поражение и готова идти на уступки.

Впрочем, на местах и без того есть желающие возглавить "поход против УПЦ". В том числе и из числа конкурирующих с Зеленским политических сил.

Как могут дальше развиваться события читайте в статье "Страны".

В ожидании суда

Уже две недели прошло с того дня, как монастырь УПЦ должен был покинуть нижнюю Лавры, передав ее нацзаповеднику. Однако монахи остаются в Лавре, называя предписание о выезде в связи с разрывом договора (по инициативе нацзаповедника) незаконным без подкрепляющего его судебного решения. Мы сообщали, что первое судебное заседание по иску УПЦ назначено на 26 апреля.

Присланную министерством культуры комиссию по приему-передачи лаврского имущества по-прежнему не пускают в здания, занимаемые монастырем.

Как писала "Страна", после двух дней безуспешных попыток начать работу комиссия почти перестала появляться в Лавре (впервые после этого появилась лишь вчера, посетив один из заброшенных корпусов Лавры). Зато все две недели в монастырь приходили множество верующих, которые молились вместе с братией и стояли в пикетах у ворот и храмов, где не останавливалось богослужение.

Власти так и не прибегли к силе, чтобы выгнать монахов. Но они и не препятствовали акциям сторонников выселения УПЦ, которые обычно происходили напротив пикетов. Противоборствующие стороны вступали в словесные перепалки, перераставшие порой в потасовки, но до крови дело не дошло.

И, пока все идет к тому, что на Пасху УПЦ останется в Лавре. Что станет важной символической победой Церкви в нынешнем противостоянии.

По всей видимости, власти не ожидали такого хода событий и такого длительного сопротивления верующих и самой УПЦ.

Скорее всего, расчет был взять УПЦ на испуг, вызвать шатания в ее рядах и раскол, чтобы, когда монастырь съезжал, часть монахов захотели бы остаться в Лавре, перейдя потом, возможно, в ПЦУ. Если такой вариант и был, он не удался. В ПЦУ перешел на данный момент лишь один монах - архимандрит Авраамий.

Силовой сценарий власти использовать не решились. По распространенной версии - из-за позиции Запада, который настоятельно не рекомендовал этого делать.

Поэтому компенсировать в информпространстве такой провал планов власти решили через возбуждение новых уголовных дел и усиление давления на УПЦ.

Так, против наместник Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павле, одного из главных спикеров УПЦ и вдохновителей сопротивления властям, открыли уголовное дело по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ, а суд оперативно принял решение о двухмесячном домашнем аресте для него.

А с начала апреля бурные события развернулись в регионах.

Региональный разрез

Хмельницкий, Ровенский Волынский облсоветы проголосовали за запрет деятельности УПЦ в своих регионах. При том что у этих представительных органов нет полномочий запрещать деятельность религиозных организаций, но, как было сказано, например, в решении Хмельницкого облсовета, депутаты обращаются к президенту Украины с предложением ускорить принятие законопроекта №8221 "Об обеспечении укрепления нацбезопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Отметим, что его инициировала группа народных депутатов из разных фракций, хотя саму идею этой законодательной инициативы предложила "Евросолидарность"(ЕС) экс-президента Петра Порошенко. В ЕС не скрывают, что проект направлен на запрет УПЦ. Профильный комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту его принять, но дальше этого дело не пошло. Офис президента, видимо, не дал отмашки голосовать за законопроект своих конкурентов.

Серьезнее то, что Хмельницкий облсовет в своем решении порекомендовал органам местного самоуправления в регионе разорвать аренду земельных участков, находящихся в пользовании УПЦ. И на это предложение откликнулись ряд местных советов. В самой церкви эти действия считают незаконными, заявляя, что в прервать действия договора аренды земли досрочно можно только по инициативе арендатора, а не местной власти.

Кроме того, участились попытки изменить церковную юрисдикцию храмов. Они имеют место, прежде всего, на Западной Украине. Наверное самый громкий случай произошел опять-таки в Хмельницком.

В Покровском кафедральном соборе во время литургии бывший доброволец начал скандалить с молящимися, потом сбросил на пол Евангелие, после чего его повязали и вызвали полицию. Вскоре возле собора собрался митинг, в ходе которого состоялось голосование о переходе храма под юрисдикцию ПЦУ, что в УПЦ назвали незаконным.

Этот случай, к слову, и послужил основанием для последующих решений местных советов в отношении УПЦ в Хмельницкой области. А по примеру Хмельницкого сторонники ПЦУ захватили храмы еще в нескольких городах.

Как утверждают в УПЦ, одновременно продолжается непубличная агитация со стороны властей среди епископата и священников Церкви переходить в ПЦУ, в случае чего, мол, их оставят в покое.

В то же время роль именно центральных властей на данном этапе не до конца понятна. Несомненно Офис президента заинтересован в том, чтобы довести историю с Лаврой до выселения монастыря УПЦ и вообще взять под свой контроль эту Церковь ради каких-то своих целей, тоже не совсем ясных: то ли действительно влить ее в ПЦУ, то ли, объединив обе, создать новую всеукраинскую церковную структуру.

Однако в регионах, похоже, воспользовались ситуацией в своих интересах.

Так, политолог Вадим Карасев полагает, что некоторые региональные группы влияния, которые политически представлены в местных советах, "приняли подачу центральных властей в отношении УПЦ".

"Таким образом они включаются в предвыборную кампанию: выборы ведь, похоже, будут. А власть, как мне кажется, в какой-то момент потерял контроль над ситуацией. А там уже вступили в бой дружины региональных партий типа хмельницких "Команды Симчишина" и "За конкретные дела" Герег и местных представительств национальных политсил типа "Свободы" и "Евросолидарности", то есть местных элит", - объясняет эксперт "Стране".

Политолог Руслан Бортник говорит, что ситуация с УПЦ "выплеснулась в регионы", где ее рассматривают через призму политики.

"Церковный вопрос стал политическим, вопросом позиционирования политиков, лидеров общественного мнения, в том числе в регионах. К Лавре приковано слишком много внимания, в том числе международного. Здесь стороны уперлись друг в друга, и без решения суда статус-кво вряд ли поменяется. Но в регионах придали ситуации с УПЦ новый импульс", - комментирует эксперт "Стране".

Как полагает Карасев, если противостояние по линии "Власти - УПЦ" будет развиваться по тому же сценарию, другие политики "будут еще активнее в него включаться, ища свой интерес", а за все сопутствующие эксцессы общество будет предъявлять счет властям.

"Последствия могут быть очень серьезными. В стране, ведущей войну, назревает церковный кризис. Юго-Восток и Центр Украины не слишком религиозны - в отличие от Запада, и там разветвленная структура УПЦ. Не случайно многие иерархи Церкви, в том числе ее глава - митрополит Онуфрий из западной Украины. И вот теперь у тамошних прихожан УПЦ снова забирают храмы. Как бы не получилось, что на востоке у нас война с Россией, а на западе начнется война религиозная - между УПЦ и ПЦУ", - говорит Карасев.

Как допускает политолог Бортник, нажим на УПЦ не будет идти по всем регионам.

"Не думаю, что процесс вытеснения УПЦ, который мы видим в Ровенской и Хмельницкой области, будет столь же сильным и на левобережной Украине. Тут надо понимать, что УПЦ - это одна из немногих социальных структур, которая связывает всю страну, охватывая, в том числе, ее оккупированные территории. Потенциально разгром УПЦ, ее раскол и переформатирование приведет к ослаблению связей между разными частями Украины, соединяющих ее социальных нитей. Все эти наблюдаемые нами события очень напоминают уже когда-то пройденные Украиной исторические этапы", - говорит Бортник.

Собеседник, вхожий в круг крупных меценатов УПЦ, в разговоре со "Страной" оценил положение Церкви как "стабильно сложное".

"Но установка - молиться и не унывать. Придерживаться той же линии: мы - украинская Церковь, нас много, мы законопослушные патриоты, но своего не отдадим. Будем доносить нашу правду всему миру, пойдем в суды", - говорит источник.

Со стороны властей он ожидает попыток законодательно переписать правила функционирования церковных организаций, но "без особого радикализма".

"Хотя уверенности в этом плане, конечно, нет. В какой-то момент власти могут попытаться применить силу", - говорит источник.