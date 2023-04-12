Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что комиссия Национального заповедника по приемке-передаче имущества Лавры в государственную собственность обнаружила нарушения по результатам проверки корпуса №112 на территории Нижней Лавры.

По его словам, комиссия Минкульта, зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.

"По результатам обследования разрушенного помещения ведомство подает заявление о преступлении по ст. 298 УКУ Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия",- заявил Ткаченко и опубликовал фото здания в весьма плачевном состоянии.

Он отмечает, что это 0 "Книжный склад" Лавры, который был построен во второй половине 19 века и является памятником архитектуры.

В УПЦ прокомментировали "Стране" обвинения Ткаченко.

"Все заявления Министерства культуры о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры с самого начала и до сегодняшнего дня являются абсолютной ложью как и комментарии комиссии Минкульта.

Корпус 112 являлся лабораторным корпусом инфекционной больницы. После переезда медицинского учреждения в другое помещение Национальный заповедник передал это здание на баланс Киево-Печерской лавры. Вскоре после этого в корпусе 112 случился пожар. Некий человек совершил поджог после чего он был найден и осужден.

Реконструкция данного корпуса требовала огромных средств и блокировалась Министерством культуры, которое не давало разрешительные документы для проведения реставрационных работ. Поэтому было принято решение, законсервировать здание до тех пор пока не будут получено такое разрешение.

То что изображено на фотографиях опубликованных министром, это результаты хозяйственной деятельности инфекционной больницы которая здесь находилась. Также по этом фотографиям видно, что в здании было уничтожено абсолютно все, что связано с историческим наследием. Более варварского отношения к памятникам архитектуры чем его демонстрируют государственные структуры сложно представить",- заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент.

Напомним, наместника Киево-Печерской Лавры Павла отправили на два месяца под домашний арест, надев на него электронный браслет.