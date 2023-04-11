УПЦ сообщает захвате храма в Хмельницком. ПЦУ уже провела там первую службу. Видео
В Хмельницкой епархии УПЦ сообщили о захвате Свято-Георгиевского храма в Хмельницком. Вчера около 16:00 группа неизвестных в спортивной одежде проникла на территорию храма и проникли в здание.
После этого были проведены сборы тергромады по переходу храма в ПЦУ.
По факту происшествия священнослужители и верующие обратились к правоохранителям.
Напомним, вчера местные СМИ публиковали видео, где в соборе уже служат священники ПЦУ, а рядом с храмом собрались местные активисты.
Ранее УПЦ лишили всех участков на территории Хмельницкой области и запретили деятельность УПЦ.
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