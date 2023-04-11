В Хмельницкой епархии УПЦ сообщили о захвате Свято-Георгиевского храма в Хмельницком. Вчера около 16:00 группа неизвестных в спортивной одежде проникла на территорию храма и проникли в здание.

После этого были проведены сборы тергромады по переходу храма в ПЦУ.

По факту происшествия священнослужители и верующие обратились к правоохранителям.

Напомним, вчера местные СМИ публиковали видео, где в соборе уже служат священники ПЦУ, а рядом с храмом собрались местные активисты.

Ранее УПЦ лишили всех участков на территории Хмельницкой области и запретили деятельность УПЦ.

В УПЦ назвали незаконными решения властей Хмельницкой и Львовской областей о лишении церковь земель и храмов.

В Ровно депутаты проголосовали за лишение УПЦ права пользования земельными участками.

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

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