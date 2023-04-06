В УПЦ отреагировали на решение местных властей Хмельницкой и Львовской областей лишить церковь земельных участков и храмов.

Там заявляют, что подобные решения возможно применять только в судебном порядке, и считают такие действия противоправными.

"Юридический отдел Украинской Православной Церкви призывает все органы государственной власти и их должностных лиц, задействованных в исполнении Закона, не создавать препятствия в деятельности религиозным организациям Украинской Православной Церкви, а действовать в строгом соответствии с требованиями Закона и других актов действующего украинского законодательства, не забывая при этом о требованиях разумности, справедливости и терпимости", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера во Львовском храме Святого Георгия Победоносца, который переводят из УПЦ в ПЦУ, начались конфликты.

Сегодня во Львове начали демонтировать деревянную церковь УПЦ.

Ранее в Хмельницкой области власти запретили деятельность УПЦ. Решение также предписывает местным органам власти провести инвентаризацию земель УПЦ для дальнейшего изъятия.