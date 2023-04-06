Во Львове проводят демонтаж деревянной церкви святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви, расположенной на жилмассиве Сихов.

Видео публикует глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он пишет о сносе "последнего форпоста московской церкви во Львове". Причина демонтажа - незаконность застройки.

Ранее община церкви проголосовала за переход в ПЦУ, пишет Zaxid.net, но горсовет передал земельный участок под самостроем под строительство кафедрального собора.

Храм на Сыхове уже не раз пытались демонтировать из-за якобы законности его возведения. Несколько раз в храме возникали пожары, которые прихожане и настоятель церкви называли поджогом.

Отметим, что вчера в собственность ПЦУ перевели единственный кафедральный собор УПЦ во Львове. После чего начались потасовки. Речь о храме Святого Георгия Победоносца на улице Тараса Бобанича

Ранее мы писали, что Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права на земельный участок территории Свято-Покровского собора.

Тем временем в Киеве верующие УПЦ продолжают молитвенное стояние у Лавры.