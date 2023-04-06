Во Львове начали демонтировать деревянную церковь УПЦ. Видео
Во Львове проводят демонтаж деревянной церкви святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви, расположенной на жилмассиве Сихов.
Видео публикует глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он пишет о сносе "последнего форпоста московской церкви во Львове". Причина демонтажа - незаконность застройки.
Ранее община церкви проголосовала за переход в ПЦУ, пишет Zaxid.net, но горсовет передал земельный участок под самостроем под строительство кафедрального собора.
Храм на Сыхове уже не раз пытались демонтировать из-за якобы законности его возведения. Несколько раз в храме возникали пожары, которые прихожане и настоятель церкви называли поджогом.
Отметим, что вчера в собственность ПЦУ перевели единственный кафедральный собор УПЦ во Львове. После чего начались потасовки. Речь о храме Святого Георгия Победоносца на улице Тараса Бобанича
Ранее мы писали, что Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права на земельный участок территории Свято-Покровского собора.
Тем временем в Киеве верующие УПЦ продолжают молитвенное стояние у Лавры.