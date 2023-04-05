Во Львовском храме Святого Георгия Победоносца на улице Тараса Бобанича, который сейчас переводят из УПЦ в ПЦУ, начались конфликты.

Видео появилось в социальных сетях.

На записи стрима полиция просит девушку покинуть территорию храма. Затем возникает конфликт между мужчинами и священник просит "покинуть божий храм".

В УПЦ заявляют, что во Львове сейчас продолжается попытка захвата храма. Согласно сообщению, в храм пришла группа людей, которые имитируют сборы и пытается захватить храм.

Позже появилось еще одно видео потасовок в храме во Львове. В УПЦ заявляют, что группой протестующих, прорывающейся в храм, руководит глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Также сообщается, что полиция силой вывела из храма верующих УПЦ. Сообщается, что одному человеку стало плохо.

Напомним, ранее в ПЦУ перевели кафедральный собор в Хмельницком.

Также в Хмельницкой области власти запретили деятельность УПЦ.

На такое решение уже отреагировали в УПЦ, заявив, что в украинском городе голосуют "по-советски единогласно".

Тем временем в Киеве верующие УПЦ седьмой день продолжают молитвенное стояние у Лавры, сторонников ПЦУ и комиссии Минкульта нет.

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