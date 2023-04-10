Депутаты Ровенсого горсовета проголосовали за лишение УПЦ права пользования земельными участками на территории города. Решение было принято на внеочередной сессии.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

"Недопустимо, чтобы во время войны в государстве функционировала церковь, благословляющая русских солдат на убийства украинцев", - заявил мэр города Александр Третяк.

Напомним, на фоне активизации переводов храмов из УПЦ в ПЦУ в Раде анонсируют "новые законодательные инициативы по очищению украинских церквей от остатков "русского мира".

Во Львове 6 апреля начали демонтировать деревянную церковь УПЦ. Храм на Сыхове уже не раз пытались демонтировать из-за якобы законности его возведения. Несколько раз в храме возникали пожары, которые прихожане и настоятель церкви называли поджогом.

Также в собственность ПЦУ перевели единственный кафедральный собор УПЦ во Львове. После чего начались потасовки. Речь о храме Святого Георгия Победоносца на улице Тараса Бобанича.

Ранее мы писали, что Хмельницкий горсовет лишил УПЦ права на земельный участок территории Свято-Покровского собора.

Тем временем в Киеве верующие УПЦ продолжают молитвенное стояние у Лавры.