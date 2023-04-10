Появилось видео агрессивных перепалок и столкновений перед собором Александра Невского в Каменец-Подольском, где сегодня продолжилось противостояние верующих УПЦ и их противников.

На кадрах противник УПЦ, обильно уснащая речь матом, с жаром на ломаном украинском языке доказывает оппонентам свою правоту. После его выступления под колокольный перезвон и крики "Ганьба!" начинается потасовка, во время которой несколько мужчин начинают тереть руками глаза. Вероятно, кто-то распылил слезоточивый газ. Слышно, как пострадавшие говорят. есть ли чем обработать органы зрения.

Напомним, вчера в Каменец-Подольском произошла первая попытка захвата кафедрального собора. В УПЦ заявили, что верующим Украинской православной церкви, защищающим свой храм, пытались вручить повестки.

А сегодня с утра сторонники ПЦУ опять собрались у храма. Появились видео, как они встречают прихожан УПЦ. На кадрах один из протестующих толкает прихожан, при этом полиция не вмешивается.