Полиция раздает повестки верующим. В Каменец-Подольском штурмуют кафедральный собор УПЦ. Видео
В воскресенье вечером, 9 апреля, в Каменец-Подольском Хмельницкой области происходит попытка захвата кафедрального собора.
Об этом сообщает Telegram-канал УПЦ.
"По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы. Верующим Украинской Православной церкви, защищающим свой храм, пытаются вручить повестки. Внутри храма совершается богослужение, верующие перед собором тоже молятся.
На местных страницах в Facebook противники УПЦ еще со вчерашнего дня призывают приходить в собор для штурма. При этом они распространяют ложную информацию о Церкви", – говорится в сообщении.
Напомним, Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность УПЦ на территории области. Такое решение единогласно поддержали депутаты во время заседания.
Ранее мы писали, что в Хмельницкой области продолжают массово переводить храмы УПЦ под юрисдикцию ПЦУ. Так, накануне верующие собирались у крупнейшего храма УПЦ в Каменец-Подольском - церкви Александра Невского. Туда пришли и сторонники перехода ее в другую церковную юрисдикцию.