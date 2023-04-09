В воскресенье вечером, 9 апреля, в Каменец-Подольском Хмельницкой области происходит попытка захвата кафедрального собора.

Об этом сообщает Telegram-канал УПЦ.

"По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы. Верующим Украинской Православной церкви, защищающим свой храм, пытаются вручить повестки. Внутри храма совершается богослужение, верующие перед собором тоже молятся.

На местных страницах в Facebook противники УПЦ еще со вчерашнего дня призывают приходить в собор для штурма. При этом они распространяют ложную информацию о Церкви", – говорится в сообщении.

Напомним, Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность УПЦ на территории области. Такое решение единогласно поддержали депутаты во время заседания.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области продолжают массово переводить храмы УПЦ под юрисдикцию ПЦУ. Так, накануне верующие собирались у крупнейшего храма УПЦ в Каменец-Подольском - церкви Александра Невского. Туда пришли и сторонники перехода ее в другую церковную юрисдикцию.