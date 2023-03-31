Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что происходящее сейчас вокруг УПЦ - дает шанс "хирургически решить с этим гнойником".

Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

По его словам, у Украины был "уникальный шанс" - ликвидировать "пророссийских" физически в первые месяцы войны.

"Мне кажется, этот уникальный шанс, когда можно было бы вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых 3-6 месяцев войны. Тогда можно было много пророссийских просто физически "зачистить", – рассказал он.

Подоляк говорит, что сейчас это сделать сложнее, но это не значит, что невозможно.

"И мы должны юридически мотивированно достаточно жестко пройти по этому пути. И должна быть в Украине одна каноническая украинская церковь", - заявил он.

Напомним, митрополит Павел, настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре, заявил о готовящемся "штурме Лавры" в 17:00. Однако в итоге он так и не начался.

Также сегодня днем возле Киево-Печерской лавры наблюдались потасовки между сторонниками и противниками УПЦ.

Ранее мы писали о том, что заповедник "Киево-Печерская лавра" подал заявление в полицию из-за блокировки работы его комиссии в монастыре.